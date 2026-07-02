Scuola in lutto, insegnante di chimica muore a soli 55 anni

La comunità scolastica di Vercelli e di tutta la provincia piange la scomparsa della professoressa Sabrina Roman, venuta a mancare all’età di 55 anni dopo aver lottato contro una malattia. La docente insegnava chimica all’Ipsia Lombardi ed era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nell’insegnamento e per il rapporto costruito negli anni con studenti e colleghi. La notizia, diffusa nella giornata di ieri, mercoledì 1 luglio, ha suscitato profonda commozione in città.

Un punto di riferimento per gli studenti

Laureata in ingegneria, Sabrina Roman aveva scelto di mettere le proprie competenze al servizio della scuola, dedicandosi con passione alla formazione dei giovani. Nelle aule dell’Ipsia Lombardi aveva saputo conquistare la stima degli alunni grazie alla disponibilità, alla preparazione e alla capacità di trasmettere interesse per la materia.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nell’istituto, dove il ricordo della docente è accompagnato da numerosi messaggi di affetto e cordoglio. In queste ore sono tanti gli ex studenti che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, ricordando gli anni trascorsi sui banchi con la professoressa.

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Il ricordo dell’Ipsia

Sulla pagina social dell’Ipsia si legge questo messaggio: «È un giorno molto triste per l’IIS Lombardi di Vercelli. Ci siamo trovati per il consueto collegio docenti del 30 giugno, stanchi, reduci dalla maturità, accaldati, a fare i conti con il dolore straziante per la scomparsa della professoressa Sabrina Roman. Sabrina in questi anni è stata un’insegnante encomiabile, con un senso del dovere e un’abnegazione che hanno colpito profondamente tutti.

Ha continuato a insegnare sempre, combattendo contro la malattia, portando la sua competenza e la sua preparazione in classe e fuori, senza mai cedere di un millimetro, senza mai un segno di resa. Con professionalità, con ironia, con tenacia. Con la curiosità di chi vuole affrontare sempre nuove sfide. Era presidente di commissione agli esami di maturità, perché nella scuola ci credeva profondamente e non dava retta a nessuno, tanto meno a quelli di noi che le dicevano di rallentare. La sua scomparsa ci lascia immensamente tristi e lascia la nostra scuola umanamente più povera. Gli studenti, i colleghi, il personale tutto della scuola, si uniscono al cordoglio della famiglia. Ciao, Sabrina. Ci mancherai tanto».

Il cordoglio della comunità

La notizia si è rapidamente diffusa ben oltre l’ambiente scolastico, coinvolgendo l’intera comunità vercellese. Colleghi, amici e conoscenti stanno manifestando la loro vicinanza ai familiari, testimoniando quanto Sabrina Roman fosse stimata anche dal punto di vista umano.

Il ricordo della docente resta legato alla dedizione con cui ha affrontato la professione e alla capacità di lasciare un segno nelle persone incontrate durante il suo percorso. Un’eredità fatta di competenza, sensibilità e attenzione verso gli studenti, che continuerà a vivere nella memoria di chi l’ha conosciuta

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