Incendio fuori dal ristorante durante il pranzo di Pasqua. LE FOTO

Incendio fuori dal ristorante durante il pranzo di Pasqua. Carbonizzate due vetture, intervento dei vigili del fuoco al “Living Garden” di Cossato.

Incendio fuori dal ristorante durante il pranzo di Pasqua

Momenti di apprensione nella mattinata di ieri, domenica 5 aprile, a Cossato, dove un incendio ha interessato l’area esterna del Living Garden, nei pressi di via Mino. Le fiamme, sviluppatesi nei parcheggi della struttura, hanno coinvolto due autovetture e si sono propagate rapidamente alla vegetazione circostante. Il tutto proprio in occasione del pranzo di Pasqua.

Non è ancora chiaro dove si sia sviluppato il fuoco: inizialmente si pensava fosse partito da una delle due vetture, ma forse si è innescato altrove. Una questione di non poco conto, soprattutto in riferimento a eventuali interventi assicurativi per coprire i danni. In ogni caso, il fuoco si è poi esteso alle immediate vicinanze, rendendo necessario un intervento tempestivo dei soccorsi.

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L’operazione dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con più mezzi, il personale sanitario del 118, un’ambulanza e i carabinieri. Presente anche il personale Enel, considerata la vicinanza di un palo della luce nell’area interessata.

Determinante l’azione dei pompieri, che sono riusciti a contenere rapidamente l’incendio evitando che le fiamme si allargassero ulteriormente e mettessero a rischio altre piante e strutture. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite anche nelle ore successive, con gli operatori impegnati a eliminare gli ultimi focolai tra la vegetazione.

Non ci sono feriti

Per consentire le attività in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Nonostante lo spavento iniziale, non si registrano feriti, e nemmeno persone intossicate. Gli ospiti del locale, dopo i momenti di tensione, hanno potuto riprendere il pranzo pasquale grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei soccorritori.

Foto Gianni Carlone

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