Incendio in un alloggio, un residente finisce in rianimazione. Altre persone sono rimaste intossicate in modo meno grave.

Incendio in un alloggio, un residente finisce in rianimazione

Un uomo finito al pronto soccorso in codice rosso, altre persone intossicate e un alloggio devastato. E’ il pesante bilancio di un incendio che si è sviluppato l’altra notte in un appartamento in xcentro a Vercelli. Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono arrivate sul posto, l’incendio aveva già coinvolto l’intero appartamento.

L’intervento di vigili del fuoco è comunque servito per l’evacuazione delle persone coinvolte, alcune delle quali sono state trasportate al pronto soccorso cittadino per intossicazione da monossido di carbonio dai sanitari presenti sul posto, fra cui quello più grave in codice rosso, come accennato.

LEGGI ANCHE: Alloggio in fiamme a Varallo, intervengono i vigili del fuoco

Intossicata anche una persona che vive in un altro alloggio

L’incendio si è sviluppato in un alloggio al primo piano di una delle case popolari del quartiere, al civico 23 di via Colombo. Tra le persone intossicate anche un residente al terzo piano. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Presenti sul posto anche squadre degli agenti di Polizia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook