Alloggio in fiamme a Varallo, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Varallo per estinguere il fuoco che stava divampando in un alloggio. L’intervento degli operatori del distaccamento di Varallo è iniziato intorno alle 18: la squadra era stata chiamata per un principio di incendio che si era innescato al secondo piano di un’abitazione. Per il momento non sono ancora state rese note le cause.

L’intervento di bonifica

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme, in parte già avviata dagli stessi proprietari dell’abitazione. Si è così evitato che l’incendio coinvolgesse il resto dell’abitazione. Successivamente si è provveduto alla bonifica e quindi alla messa in sicurezza dell’area. Alla fine si è quindi riusciti a contenere i danni.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, i carabinieri di zona e la polizia locale di Varallo per i rilievi del caso. Per fortuna non si sono avute persone ferite, e nemmeno intossicate.

