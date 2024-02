Incendio in un appartamento, evacuato l’intero condominio. FOTO

Incendio in un appartamento, evacuato l’intero condominio. Sgomberate per qualche ora 35 persone: poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio.

Incendio in un appartamento, evacuato l’intero condominio

I residenti di un intero condominio costretti a lasciare i propri alloggi a causa di un incendio che era scoppiato in uno degli appartamenti del palazzo. E’ accaduto a Biella nella giornata di ieri, giovedì 15 febbraio.

A dare l’allarme è stato uno degli inquilini che ha sentito odore di fumo. Sul posto i vigili del fuoco del comando cittadino con cinque mezzi, che hanno domato le fiamme a seguito di un intervento con autopompe e autoscale.

Le persone evacuate

Ben 25 persone residenti nel condominio sono state evacuate dall’edificio, e altre 10 della palazzina adiacente per precauzione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari del 118, gli agenti della Questura e la polizia locale.

Come riporta Prima Biella, i vigili hanno domato l’incendio dall’esterno, sfondando una porta di vetro. Nell’appartamento in fiamme, che era appartenuto a una settantenne, non c’era nessuno. La donna non è stata ancora rintracciata. Per fortuna il fuoco è rimasto circoscritto al medesi appartamento, per cui non ci sono stati danni a quelli vicini.

Una donna di circa 90 anni, che vive nell’appartamento accanto, è stata precauzionalmente portata all’ospedale per controllo.