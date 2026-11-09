A4, auto contro la Panda del guardiano del cantiere: paura a Chivasso

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 8 novembre sull’autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi dello svincolo di Chivasso Ovest. Due automobili sono rimaste coinvolte in una violenta collisione lungo la carreggiata diretta verso Milano, all’altezza di un’area interessata da lavori stradali. Ad avere la peggio è stato il guardiano del cantiere, che si trovava all’interno della propria vettura.

Secondo le prime ricostruzioni, una Renault in transito avrebbe urtato con particolare violenza una Fiat Panda parcheggiata ai margini della zona dei lavori. Nell’utilitaria si trovava l’addetto alla sorveglianza, che in quel momento stava riposando. L’impatto ha provocato momenti di grande apprensione e ha reso necessario l’intervento di numerose squadre di soccorso lungo il tratto autostradale.

Il guardiano trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco

Le condizioni dell’uomo che si trovava sulla Panda sono apparse inizialmente preoccupanti. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Fortunatamente, una volta giunto nella struttura sanitaria, i medici hanno escluso il pericolo di vita, ridimensionando i timori suscitati dalle prime informazioni sulle conseguenze dello scontro.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 12 anni, figlio dell’automobilista che si trovava al volante della Renault. Il minorenne è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo quanto emerso, le lesioni riportate dal ragazzino sarebbero meno gravi rispetto a quelle del guardiano del cantiere, protagonista suo malgrado del violento impatto.

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Vigili del fuoco e polizia stradale sul posto

Per affrontare l’emergenza si è reso necessario un intervento coordinato di diversi mezzi di soccorso. Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, insieme ai vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Volpiano, Torino Stura e Chivasso. Le operazioni hanno impegnato numerose squadre di emergenza, chiamate a prestare assistenza alle persone coinvolte.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Novara, incaricati di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. La dinamica esatta della collisione resta da accertare, così come le circostanze che hanno portato la Renault a entrare in contatto con la vettura ferma nei pressi del cantiere. Saranno gli approfondimenti a chiarire le cause dello scontro.

Lunghe code in autostrada verso Milano

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità della A4, una delle principali arterie di collegamento tra Torino e Milano. La presenza dei mezzi incidentati e le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti nella carreggiata interessata. Si sono formate lunghe code in direzione Milano, con disagi per gli automobilisti che percorrevano l’autostrada nel pomeriggio di domenica.

Un lavoro particolarmente impegnativo è stato svolto anche dagli ausiliari della Satap, intervenuti per gestire la circolazione e favorire il progressivo smaltimento degli incolonnamenti. Mentre i soccorritori si occupavano dei feriti, la priorità era garantire la sicurezza degli altri automobilisti e consentire il ripristino delle normali condizioni di transito lungo il tratto coinvolto.

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