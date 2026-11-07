Paura nella notte a Rovasenda: una persona estratta dall’auto dopo un incidente

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 6 novembre, a Rovasenda, lungo la strada provinciale Sp3. Erano circa le 22 quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un’automobile rimasta coinvolta in un sinistro. Una persona si trovava ancora all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per consentirne l’estrazione e l’assistenza da parte del personale sanitario.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: quella della centrale di Vercelli e quella dei volontari del distaccamento di Romagnano Sesia. Le operazioni si sono concentrate innanzitutto sul soccorso alla persona coinvolta, per permettere ai sanitari di prestare le cure necessarie. L’intervento ha richiesto anche la successiva messa in sicurezza dell’automobile.

Una persona estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la persona che si trovava all’interno del veicolo. L’occupante è stato estratto e affidato ai sanitari del 118, presenti sul posto anche con una ambulanza della Croce rossa di Gattinara per prestare assistenza e valutare le sue condizioni. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’identità della persona soccorsa né sulla gravità delle eventuali lesioni riportate.

L’operazione ha visto impegnato il personale proveniente da Vercelli insieme ai volontari di Romagnano Sesia, intervenuti per collaborare alle attività di soccorso. Fondamentale il coordinamento tra le squadre e il personale sanitario, che ha preso in carico la persona una volta completata l’estrazione. Al momento non sono disponibili informazioni sull’eventuale trasferimento in ospedale.

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Carabinieri sul posto, da chiarire la dinamica

Dopo aver concluso le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della vettura coinvolta nell’incidente. Un intervento necessario per eliminare eventuali situazioni di pericolo legate al mezzo e consentire la conclusione delle operazioni. Sul posto erano presenti anche i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di competenza.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incidente avvenuto sulla provinciale nella tarda serata di venerdì. La dinamica del sinistro non è stata ancora precisata, così come non sono state diffuse informazioni sulle condizioni della persona soccorsa. L’intervento delle squadre di Vercelli e Romagnano Sesia si è concluso con la messa in sicurezza dell’automobile.

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