Schianto in autostrada fra due camion: due feriti, uno grave. LE FOTO

Schianto in autostrada fra due camion: due feriti, uno grave

Due feriti di cui uno in codice rosso nel grave incidente è avvenuto ieri, martedì 20 maggio, poco prima delle 15 sull’autostrada A4 Torino-Milano, al chilometro 62 nel territorio di Villarboit, in direzione Torino. Come accennato, lo schianto ha coinvolto due autoarticolati e ha provocato due feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco della Centrale di Vercelli e della squadra volontaria di Santhià, insieme agli operatori sanitari dell’elisoccorso.

Un conducente estratto dall’abitacolo

Uno dei due occupanti è stato estratto dall’abitacolo in gravi condizioni e trasportato in elicottero all’ospedale, mentre il secondo, non incastrato ma ferito, è stato assistito sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’intera area dell’incidente, collaborando con il personale medico.

Autostrada chiusa per ore

L’autostrada A4 in direzione Torino è rimasta chiusa per ore nel tratto interessato. Disagi e rallentamenti si sono registrano lungo l’intera tratta, con code che si estendono per diversi chilometri. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Novara e il personale della viabilità autostradale, impegnati nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Al momento non sono ancora note le cause precise dello scontro tra i due mezzi pesanti. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere autostradali per ricostruire quanto accaduto.

