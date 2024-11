Incidente all’ingresso dell’autostrada: una 49enne in codice rosso. Nello schianto resta ferita anche una giovane di 29 anni.

Incidente all’ingresso dell’autostrada: una 49enne in codice rosso

Violento scontro tra due auto all’ingresso dell’autostrada A4 al casello di Novara Est: è accaduto l’altra sera, e sono rimasta coinvolte le due erano alla guida delle rispettive autovetture. Come riportano i colleghi di Prima Novara, nello scontro, a rimanere gravemente ferita è stata una donna di 49 anni che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale maggiore di Novara in codice rosso: non sarebbe però in pericolo di vita.

Ferite più lievi per una ragazza di 29 anni, anch’essa portata al Maggiore in codice giallo.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Spetta a loro la ricostruzione della dinamoca dell’incidente, e l’attribuzione di eventuali responsabilità.

