Schianto tra auto e camion vicino al casello dell’autostrada. LE FOTO

Schianto tra auto e camion vicino al casello dell’autostrada. Impatto a Carisio sulla strada provinciale 3, due persone sono state portate al pronto soccorso.

Intorno alle 9 di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 3, all’altezza dell’uscita del casello autostradale di Carisio sulla A4. Coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. E due persone sono state portate al pronto soccorso.

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris e gli operatori volontari di Santhià. I soccorritori hanno creato un accesso sicuro alla vettura per permettere ai sanitari della Croce blu di assistere i coinvolti.

La messa in sicurezza della zona

Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza sia dei veicoli che dell’area circostante, per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, erano presenti anche gli agenti della polizia stradale, i carabinieri e gli ausiliari della viabilità autostradale, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Attualmente non si conoscono le condizioni dei feriti, ma le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione percorrendo il tratto interessato.

