Incidente con lo spaccalegna, muore un uomo di 69 anni. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per il malcapitato.

Incidente con lo spaccalegna, muore un uomo di 69 anni

Un uomo di 69 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, mercoledì 9 ottobre, in un incidente con lo spaccalegna. Si tratta di Franco Pittavino, residente a San Rocco Castagnaretta di Cuneo. L’uomo stava lavorando con la legna a poca distanza dalla propria abitazione, quando è avvenuto l’incidente.

La dinamica dell’episodio ancora da ricostruire con precisione: il pensionato era da solo al lavoro con il macchinario spaccalegna alimentato da un trattore. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, ne è rimasto schiacciato.

LEGGI ANCHE: Operaio di 56 anni perde la vita schiacciato da un macchinario

L’arrivo dei soccorritori

A dare l’allarme è stata qualche tempo dopo la moglie dell’uomo, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del servizio regionale di soccorso 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Franco Pittavino aveva gestito per molti anni un punto di soccorso Aci, con annesse officina e carrozzeria. Ha lasciato la moglie, due figlie e il fratello Rocco con cui in passato aveva condiviso la gestione del servizio auto.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook