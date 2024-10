Incidente durante la festa della Protezione civile: ferito anche un sindaco. E’ accaduto nel Cuneese: un mezzo si è ribaltato lungo una pista forestale.

Imprevisto durante la festa della Protezione civile che nella giornata di ieri, sabato 12 ottobre, si è tenuta nella valle Varaita, nel Cuneese. Più in dettaglio, l’evento aveva sede nella zona della Porta di valle di Brossasco. Qui si sono runiti operatori, mezzi, autorità e numerosi cittadini interessati all’iniziativa, dedicata soprattutto a celebrare il lavoro e l’impegno dei volontari.

L’incidente sulla pista forestale

A un certo punto un gruppo di operatori e di mezzi ha iniziato a percorrere una nuova pista forestale lunga circa 6 chilometri, inaugurata di recente. Ma in questo frangente un mezzo della Protezione civile di Piasco si è ribaltato. Probabilmente una manovra errata ha portato il veicolo fuori dalla pista, da cui il conseguente capottamente lungo il pendio.

Gli operatori diventano bisognosi di soccorso

L’area dell’incidente è in una zona impervia tra i boschi, ed è partita una richiesta di aiuto e quindi un’operazione di soccorso. Per una volta gli operatori, sempre pronti a prodigarsi per gli altri, hanno avuto bisogno dei colleghi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un elicottero per recuperare le persone coinvolte.

Tra i feriti c’era era anche la sindaca di Piasco, Stefania Dalmasso, che era sul mezzo. E’ stata portata all’ospedale Santa Croce di Cuneo, ma non ha subito traumi preoccupanti, così come le altrte persone coinvolte.

