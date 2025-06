Incidente mortale sulla A26: coinvolti un furgoncino e due autovetture. Una donna di 67 anni ha perso la vita a seguito dei traumi subiti.

Incidente mortale sulla A26: coinvolti un furgoncino e due autovetture

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, martedì 10 giugno, intorno alle ore 15:20, sull’autostrada A26 Genova-Gravellona, nel tratto compreso tra il casello di Casale Monferrato Nord e la diramazione Stropiana-Santhià, all’altezza del territorio comunale di Villanova Monferrato.

Secondo quanto riportato dalle autorità, lo scontro ha coinvolto due auto e un furgoncino. A causa del violento impatto ha perso la vita una donna di 67 anni residente a Genova. Altre due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in gravi condizioni.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori: vigili del fuoco, polizia stradale, operatori del 118 e l’elisoccorso, che ha contribuito a prestare assistenza ai feriti e a gestire la situazione d’emergenza.

Traffico rallentato in direzione nord

L’incidente ha causato forti rallentamenti e code lungo la carreggiata nord della A26, con disagi alla circolazione per diverse ore. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale sono durate a lungo, comportando la chiusura parziale della carreggiata.

La polizia stradale di Casale Sud ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non sono ancora note le cause che hanno portato allo scontro tra i veicoli.

Foto d’archivio

