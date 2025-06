Nove feriti nello scontro a Grignasco: i soccorsi dopo l’incidente. LE FOTO

Nove feriti nello scontro a Grignasco: i soccorsi dopo l’incidente. Ancora in ospedale la giovane di 25 anni ricoverata in condice rosso.

Nove feriti nello scontro a Grignasco: i soccorsi dopo l’incidente

Nove persone sono rimaste ferite, tra cui una giovane donna in gravi condizioni, e due auto distrutte. E’ il bilancio del violento incidente avvenuto poco dopo le 2 di notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno lungo la strada provinciale che collega Borgosesia a Grignasco, in località Pissone, in prossimità di una corva.

A scontrarsi frontalmente sono state due auto (curiosamente entrambe Renault Clio, una delle quali in versione sportiva) che viaggiavano in direzioni opposte. Come accennato, l’impatto è avvenuto nei pressi di una curva, non lontano dal passaggio a livello della linea ferroviaria Novara–Varallo.

L’intervento dei soccorritori

La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Borgomanero, ma secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro frontale ad alta velocità. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Particolarmente preoccupanti le condizioni di una ragazza di 25 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le altre otto persone coinvolte, quasi tutti giovani e residenti nella zona, hanno riportato ferite più lievi e sono state trasferite ai pronto soccorso di Borgosesia e Borgomanero.

Secondo quanto emerso, le due vetture erano probabilmente di ritorno da serate o feste in zona. L’apertura degli airbag su entrambe le auto ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi.

Strada chiusa per ore, traffico deviato

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Romagnano Sesia, supportate dai colleghi di Varallo, per collaborare con i soccorritori e mettere in sicurezza l’area. È stato necessario l’intervento del carro attrezzi per rimuovere le vetture, rimaste completamente distrutte nella parte anteriore.

La provinciale è rimasta chiusa per parecchio tempo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Fortunatamente, data l’ora notturna, il traffico era molto scarso e non si sono registrati disagi significativi.

