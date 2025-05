Manovra fatale sulla provinciale, muore motociclista 73enne. Il centauro si è schiantato contro un’auto: nulla da fare per lui.

Manovra fatale sulla provinciale, muore motociclista 73enne

Ancora una tragedia della strada nel Casalese. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 maggio, intorno alle 18, si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale 457, nel territorio comunale di Cereseto, in provincia di Alessandria.

Lo scontro è avvenuto tra una Seat Altea, condotta da un uomo di 52 anni residente a Trino Vercellese, e una moto Yamaha, alla guida della quale si trovava un 73enne di nazionalità francese.

Le prime ricostruzioni della donamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, la vettura stava percorrendo la provinciale 457 in direzione Moncalvo, quando si è scontrata con il motociclo, che pare stesse effettuando un’inversione di marcia. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è deceduto sul colpo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice verde all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato per accertamenti.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori indagini volte ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente. L’identità della vittima non è ancora nota. Le autorità stanno procedendo con le operazioni di identificazione e informazione dei familiari. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Non è esclusa alcuna ipotesi, ma dalle prime testimonianze, come accennato, sembrerebbe che la manovra del motociclista possa aver avuto un ruolo determinante nel tragico esito.

