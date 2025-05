Motociclista 50enne perde la vita in uno scontro con un’auto. Un’uscita in gruppo con gli amici centauri si trasforma in tragedia.

Era in moto con un gruppo di amici centauri, quando l’impatto contro un’auto ha trasformato la gita in tragedia. Il grave incidente stradale è avvenuto l’atro giorno a Valperga, piccolo comune del Canavese. Un motociclista di 50 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con una Citroën C3, nei pressi del bivio per Salassa, di fronte a un gommista.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista (nato nel 1975) si trovava in testa a un gruppo di centauri che viaggiava in direzione Rivarolo Canavese. In quel momento, la vettura coinvolta avrebbe tentato un’inversione di marcia, una manovra rischiosa che potrebbe aver causato l’impatto.

Il centauro non ha avuto il tempo di frenare o evitarla: ha colpito in pieno l’auto ed è stato sbalzato nel terrapieno a bordo strada. L’uomo è morto sul colpo. Una ricostruzione che comunque è ancora da verificare ufficialmente.

Inutili i soccorsi: il motociclista è deceduto subito

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze della Croce rossa di Rivarolo e della Croce bianca di Valperga, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Il decesso è stato constatato dai sanitari giunti sul luogo dell’incidente.

I carabinieri di Rivarolo e Castellamonte sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma sul sibuto, come accennato, l’ipotesi principale riguarda una manovra errata da parte della vettura. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

