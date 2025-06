Auto in fiamme sulla provinciale Gattinara-Lenta. VIDEO

Auto in fiamme sulla provinciale Gattinara-Lenta. Momenti di paura, il fume si vedeva a chilometri di distanza.

Auto in fiamme sulla provinciale Gattinara-Lenta

Il fumo si poteva notare a chilometri di stanza, grazie anche al fatto che la zona è pressocché completamente senza rilievi. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 giugno, per una vettura che ha preso fuoco lungo il tratto di strada provinciale che collega Lenta e Gattinara.

Per fortuna chi era a bordo ha subito intuito il pericolo e si è messo in salvo. Ma in pochi minuti la vettura è stata completamente avvolta dal fuoco, che l’ha devastata. Qui sotto, il video realizzato da un nostro lettore che si trovava a percorrere il tratto proprio in quei momenti, e che ha dovuto invertire la marcia perché non si poteva passare. Intanto veniva posizionato il triangolo per segnalare la situazione di pericolo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono portati gli opeatori dei vigili del fuoco, supportati anche dalle forze dell’ordine per i rilievi di rito. Al momento non ci hanno ancora notizia più preciso sulla causa che ha originato l’incendio.

In questi giorni i dintorni di Gattinara sono teatro di incidente: un’altro è infatto accaduto solo ieri, quando un autoarticolato si è parzialmente ribaltato a lato della carreggiata. Anche in questo caso però per fortuna nessuno si è fatto male.

