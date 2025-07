Incidente sulla strada del Mottarone: ciclista in codice rosso. L’uomo è entrato in collisione con un’auto mentre percorreva la provinciale in salita.

Incidente sulla strada del Mottarone: ciclista in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 luglio, lungo la strada panoramica che conduce alla sommità del Mottarone, al confine tra le province di Verbania e Novara. Un ciclista è stato urtato da un’automobile mentre percorreva il tratto in salita. L’impatto è stato particolarmente violento.

Il ciclista, un uomo di cui al momento non sono note le generalità, ha riportato ferite molto gravi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, che, dopo aver prestato le prime cure, ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Maggiore della carità” di Novara, dove è arrivato in codice rosso.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini da dashcam o testimonianze dei presenti per chiarire con precisione quanto accaduto.

Foto d’archivio

