Incidente sulla strada provinciale: tre auto coinvolte nello scontro

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente l’altro pomeriggio sulla strada provinciale 11 nel territorio di Vercelli, lungo la strada per San Germano Vercellese. Sono intervenute la prima e la seconda partenza dei vigili del fuoco della centrale, chiamate a soccorrere le persone coinvolte nello scontro.

Una persona era incastrata in una delle vetture. I vigili del fuoco l’hanno estratta per consentire ai sanitari di prestarle assistenza. Le informazioni disponibili non precisano in quale auto si trovasse né quanti fossero gli occupanti dei tre veicoli. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze medicalizzate per le cure ai feriti.

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I soccorsi ai feriti

I feriti sono stati affidati al personale del 118, presente con due ambulanze medicalizzate. Non sono stati comunicati il loro numero complessivo e le condizioni di salute. L’estrazione della persona rimasta bloccata è il dettaglio principale reso noto sull’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due squadre.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale. Resta da ricostruire la sequenza dello scontro tra le tre automobili: le informazioni disponibili non indicano come sia avvenuto l’impatto. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sulla direzione di marcia dei veicoli coinvolti. Lo riporta Prima Vercelli.

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