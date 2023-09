Incidente stradale nel Vercellese: morto un centauro di 61 anni. In provincia una tragedia che segue quella in cui ha perso la vita il 24enne di Villata.

Incidente stradale nel Vercellese: morto un centauro di 61 anni

E’ un fine settimana terribile sulle strade del Vercellese: dopo l’incidente del pomeriggio di ieri, sabato 2 settembre, in cui ha perso la vita un 24enne di Villata, oggi si registra un nuovo schianto mortale. E’ accaduto a Fontanetto Po, lungo la provinciale 31bis: un’auto si è scontrata con una moto.

Per il motociclista, un 61enne di Novara, non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Rosario Miccoli: l’uomo si stava dirigendo ad un motoraduno a Saluggia.

Una donna di 73 anni alla guida dell’auto

In sella alla sua Honda America, Miccoli ha impattato contro una Ford condotta da una donna di 73 anni. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, sarebbe stata la vettura a invadere la corsia opposta, forse in fase di sorpasso di una vettura ferma o che avanza comunque a velocità molto ridotta per svoltare a destra. Sta di fatto che l’impatto è stato frontale e violentissimo.

Il centauro è stato sbalzato a parecchi metri di distanza, mentre l’auto si è ribaltata. Sul posto i carabinieri e il personale del 118: ma per il motociclista non c’è stato niente fare. E’ invece stata ricoverata al pronto soccorso di Vercelli la conducente dell’auto.