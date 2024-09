Incidente sul lavoro, perde una mano nella macchina dei gelati. Un 39enne ha dovuto essere ricoverato al Cto e intubato.

Incidente sul lavoro, perde una mano nella macchina dei gelati

Grave infortunio sul lavoro per un operatore 39enne, che ha perso la mano sinistra in una macchina che produce gelato. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 settembre, in un’azienda di Settimo Torinese, Gruppo Essenziero Italiano, noto marchio per la produzione di dolciumi e gelati.

Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto esattamente durante la lavorazione: sta di fatto che improvvisamente l’operaio è rimasto incastrato con la mano sinistra nella macchina.

Trasportato al Cto di Torino

Subito è stato dato l’allarme agli operatori sanitari da parte dei colleghi. Sul posto sono intervenuti squadre del 118, vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato stabilizzato e poi portato in elicottero al Cto di Torino, dove è stato preso in cura al pronto soccorso. Purtroppo ha dovuto subire l’amputazione della mano. Successivamente, vista la situazione, è stato ricoverato in rianimazione e intubato, anche se si tratta di una misura provvisoria.

Intanto sono partite le indagini, anche da parte dello Spresa dell’sl. Si dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare se sono state rispettate tutte le prescrizioni sulla sicurezza.

Foto d’archivio

