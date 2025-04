Incidente sulla A26, gravissimo un operaio investito nel cantiere. Travolto da uno dei mezzi al lavoro, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso con codice rosso.

Incidente sulla A26, gravissimo un operaio investito nel cantiere

Era al lavoro in un cantiere dell’autostrada A26 quando è stato travolto da uno dei mezzi impegnati nell’intervento di manutenzione. E’ stato ricoverato in gravissime condizioni un uomo che si trovava sul posto di lavoro, nella zona del viadotto “Domodossola 1” posto tra gli svincoli di Gravellona Toce e Ornavasso, in direzione nord. Lo riporta il Corriere di Novara.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, martedì 1 aprile. L’allarme è stato dato dagli altri colleghi che erano nello stesso cantiere. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti dell’autostrada.

Il trasporto in ospedale

Il ferito è stato stabilzzato e poi portato in ospedale in codice rosso con la massima urgenza. E’ arrivato in ospedale in condizioni molto gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi al traffico, mentre le forze dell’ordine e il personale sanitario hanno lavorato tempestivamente per garantire la sicurezza e l’assistenza necessaria. Sul posto è arrivato anche lo Spresal dell’Asl Vco, il servizio prevenzione e sicurezza degli incidenti sul lavoro che deve accertare la dinamica e le cause dell’incidente per verificare se le misure di sicurezza sono state rispettate.

Foto d’archivio

