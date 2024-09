Incidente sulla A4: l’elicottero atterra sull’autostrada. Il conducente della vettura portato al pronto soccorso.

Disagi al traffico nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 settembre, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. All’altezza di Novara una vettura è finita fuori dalla carreggiata e ha impattato contro le barriere centrali che delimitano le opposte direzioni di marcia. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma non si esclude un malore che ha fatto perdere il controllo della vettura al conducente, ma nemmeno la velocità. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Comunque sia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale della polizia strada e il 118. Chiamato anche un elicottero di soccorso, che è stato fatto atterrare direttamente sull’autostrada per rendere più celeri le operazioni di trasporto al pronto dell’infortunato.

Disagi al traffico

Come accennato, le operazioni di soccorso hanno rallentato parecchio il traffico sulla A4. I vigili del fuoco si sono occupati di sgomberare la carreggiata dalla vettura danneggiata, mentre il traffico è stato regolato dalla polizia stradale, che ha anche effettuato il rilievi di prassi. Saranno loro a definire con precisione la dinamica dell’incidente. In ogni caso, non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture oltre a quella incidentata.

