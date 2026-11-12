Scontro tra quattro auto sulla tangenziale di Vercelli: intervengono i soccorsi

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 novembre, sulla tangenziale sud di Vercelli, dove quattro automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, facendo intervenire sul posto una squadra dei vigili del fuoco della centrale cittadina. Un incidente che ha richiesto l’intervento di diversi soccorritori e delle forze dell’ordine.

La collisione si è verificata lungo una delle principali arterie di collegamento della città, dove la presenza dei mezzi incidentati ha provocato ripercussioni sulla circolazione. Le quattro vetture coinvolte sono state raggiunte rapidamente dai soccorsi, mentre si cercava di ricostruire quanto accaduto. Non sono ancora disponibili informazioni precise sulla successione degli eventi che ha portato allo scontro.

Gli automobilisti erano già usciti dalle vetture

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente, tutti gli occupanti delle automobili si trovavano già all’esterno dei rispettivi veicoli. Le persone coinvolte erano assistite dal personale sanitario intervenuto per prestare le prime cure. Non è stato quindi necessario liberare persone rimaste intrappolate all’interno degli abitacoli, almeno secondo quanto emerge dalle prime informazioni diffuse.

La presenza dei sanitari ha consentito di assistere gli automobilisti e di valutare le loro condizioni dopo l’incidente. Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati né il numero esatto delle persone coinvolte né eventuali trasferimenti in ospedale. Non è dunque ancora possibile stabilire la gravità delle conseguenze dello scontro, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’intervento.

LEGGI ANCHE: Schianto sulla statale 232, muore un ispettore di polizia 56enne

Carabinieri e polizia locale per gli accertamenti

Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sulla tangenziale sud sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Vercelli. La presenza delle forze dell’ordine si è resa necessaria per gestire la situazione e svolgere gli accertamenti sull’accaduto. Resta ancora da chiarire la dinamica della collisione, che ha coinvolto contemporaneamente quattro automobili.

Le prime comunicazioni sull’incidente non precisano le cause dello scontro e non forniscono elementi sufficienti per stabilire eventuali responsabilità. Anche le condizioni delle persone assistite dai sanitari restano da definire. Ulteriori informazioni potranno arrivare dagli accertamenti delle forze dell’ordine, che consentiranno di ricostruire con maggiore precisione quanto successo nel pomeriggio sulla tangenziale vercellese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati