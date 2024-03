Incredibile grandinata flagella il basso Piemonte: strade e vigneti imbiancati. FOTO

Incredibile grandinata flagella il basso Piemonte: strade e vigneti imbiancati. Si è verificato il fenomeno del “graupel”, una sorta di neve ghiacciata.

Tecnicamente, più che doi grandine si dovrebbe parlare di “graupel“, o neve tonda. Poco cambia, in realtà: chicchi di ghiaccio che piovono sul territorio. E nel pomeriggio di oggi, martedì 5 febbraio, di chicchi ne sono caduti in quantità industriale nel basso Piemonte, in particolare nella zona tra Langhe e Roero. Ma non solo.

Il fenomeno ha imperversato intorno alle 17: il cielo si è oscurato e in pochi minuti la grandine ha imbiancato il territorio come avesse nevicato, e non poco. Anche le colline coltivate a vite hanno cambiato volto, imbiancandosi improvvisamente. Per fortuna le piantine sono ancora “a riposo” per l’inverno, e quindi non ci sono stati danni particolari all’agricoltura.

Pochi danni anche ad auto e strutture: per fortuna i chicchi erano di dimensioni modeste, e nonostante l’apparenza non hanno avuto la forza di rompere cristalli o altro.

Era accaduto nelle nostre zona l’altra settimana

Come si ricorderà un fenemeno analogo, per quanto di entità decisamente inferiore, era accaduto anche nelle nostre zone nella mattinata del 24 febbraio.

Foto da Centro meteo Piemonte