Assegni sociali per 445mila euro percepiti senza requisiti: denunciati 15 stranieri. Scoperta maxi-truffa nel Biellese, i carabinieri hanno passato al setaccio le posizioni di ducento persone.

I militari del Nil carabinieri di Biella, nell’ambito di un’importante attività d’indagine volta a reprimere l’indebita percezione dell’assegno sociale, hanno deferito in stato di libertà 15 cittadini stranieri.

L’indagine è stata avviata con un attento monitoraggio dei percettori nati all’estero, e ha permesso di analizzare circa 200 posizioni. Grazie all’incrocio dei dati anagrafici (documenti scaduti, cancellazioni per irreperibilità), sanitari (assenza di medico di base, mancate vaccinazioni e tamponi Covid) e bancari, sono state isolate 17 posizioni sospette.

Quindici truffatori dell’Inps

Le verifiche sono state effettuate anche attraverso colloqui con vicini di casa, medici di famiglia e istituti di credito. E hanno portato alla scoperta che 15 soggetti risultavano assenti dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello consentito dalla legge (massimo 29 giorni all’estero per continuare a percepire il beneficio). Nonostante ciò, i soggetti continuavano a incassare l’assegno sociale, effettuando prelievi sia in Italia sia all’estero.

L’ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite è stato quantificato in 445mila euro. Sono tuttora in corso accertamenti su due ulteriori posizioni, relative a beneficiari risultati deceduti. Le autorità hanno già avviato la procedura d’ufficio per la revoca del beneficio a tutti gli interessati.

