Un agricoltore un po’ troppo irritabile e un tecnico che stava facendo rilievi topografici per contro di una società che si occupa di acqua minerale: sono i protagonisti di un episodio accaduto nel Biellese e che sembra tratto dalla sceneggiatura di un film. L’altro giorno, come riportano i colleghi di Prima Biella, il tecnico stava effettuando rilievi topografici a Mongrando, su un terreno lungo via Maghetto per conto della società Alpe Guizza

Improvvisamente si è visto piombare addosso un trattore condotto da un contadino della zona. L’uomo si è scansato ma il trattore è letteralmente passato sopra la sua attrezzatura, danneggiandola pesantemente.

La segnalazione ai carabinieri

L’uomo ha così allertato i carabinieri e i suoi committenti, in particolare uno dei responsabile dell’Alpe Guizza, che si sono recati sul posto. Il contadino si era già nel frattempo dileguato. Ma, secondo le prime indagini, si tratta di un soggetto non nuovo a certe intemperanze nei confronti di persone che si trovano a passare o operare nei suoi terreni.

