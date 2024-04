Infermiera dell’ospedale vinta dalla malattia a soli 57 anni. Sconcerto per Barbara Baraldo, il funerale si celebra domani.

Infermiera dell’ospedale vinta dalla malattia a soli 57 anni

E’ morta a solo 57 anni una delle più conosciute infermiere dell’Asl Vercelli. Si tratta di Barbara Baraldo, in servizio da molto tempo al reparto chirurgia dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Un vero personaggio, dal carattere deciso, orgoglioso ma buono.

La donna è stata stroncata da una malattia contro la quale ha lottato ma che alla fine ha avuto il sopravvento. L’ospedale e la città di Vercelli perde un punto di riferimento conosciuto e stimato per le sue doti umane e professionali.

Gli ultimi giorni nel suo reparto

Barbara Baraldo era infermiera dal 1986, e da molto tempo alla struttura di chirurgia generale del Sant’Andrea. Ed è proprio in questo reparto che l’altra sera ha chiuso gli occhi, assistita dai colleghi.

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, martedì 23 aprile, nella parrocchia di Sant’Antonio a Vercelli. Questa sera è invece prevista la recita del rosario. Amici e colleghi potranno quindi stringersi intorno ai familiari per un abbraccio in questo doloroso momento.

