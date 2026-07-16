Infortunio sulla via ferrata, decisivo l’intervento del Soccorso alpino

Un ferratista è rimasto ferito l’altra mattina lungo la ferrata dell’Orrido di Foresto, nel Torinese. L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.30 al numero unico di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme a due sanitari specializzati.

L’escursionista aveva riportato una sospetta lussazione a una spalla, non provocata da una caduta. Nonostante le difficoltà di comunicazione dovute alla scarsa copertura telefonica nella gola, i soccorritori hanno individuato rapidamente la posizione del ferito e lo hanno raggiunto percorrendo il sentiero attrezzato.

Cure direttamente sul posto

Dopo la valutazione clinica, il personale sanitario ha deciso di intervenire direttamente sulla ferrata. La lussazione è stata ridotta sul posto e l’arto è stato immobilizzato, consentendo così all’escursionista di riprendere il cammino in sicurezza.

Accompagnato passo dopo passo dai tecnici del Soccorso alpino, il ferito ha raggiunto a piedi l’uscita dell’itinerario. Qui è stato affidato al personale dell’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

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Recupero più rapido grazie alla strategia adottata

La scelta di stabilizzare immediatamente il paziente ha permesso di evitare il recupero con barella, operazione particolarmente complessa in un ambiente come quello dell’Orrido di Foresto. La soluzione adottata ha ridotto i tempi dell’intervento e limitato le difficoltà del soccorso.

Alle operazioni ha collaborato anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, confermando l’importanza del coordinamento tra le diverse squadre impegnate negli interventi in ambiente montano.

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