La bombola del gas esplode e sventra un’abitazione. L’unico residente era uscito da pochi minuti. Ha sentito il boato e si è ritrovato la casa distrutta.

La bombola del gas esplode e sventra un’abitazione

E’ solo per un caso fortuito che non si sono registrate vittime né feriti. Nella mattinata di ieri, giovedì 31 ottobre, una abitazione di Pont Canavese è stata sventrata dall’esplosione di una bombola del gas.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, la detonazione ha scosso la vallata poco prima delle 10. E avrebbe potuto avere un bilancio ben più grave, ma certamente si è trattato di una brutta sorpresa per il residente nell’appartamento rimasto sventrato dopo l’esplosione. L’uomo, di 45 anni, per sua fortuna era uscito da poco di casa quando nella zona si è sentito un forte boato: tornato indietro e trovatosi di fronte all’abitazione devastata si è sentito male ed è stato soccorso dal personale medico del 118.

LEGGI ANCHE: Padre di famiglia 33enne morto nell’esplosione di una bombola

L’allarme lanciato dai vicini

A lanciare l’allarme subito dopo l’esplosione, i residenti di borgata Villanova: nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Cuorgnè, insieme ai carabinieri della compagnia di Ivrea e alla polizia pocale di Pont. L’esplosione ha sventrato uno dei muri della casa, distrutto diverse finestre e danneggiato parzialmente anche le strutture vicine.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook