La casa prende fuoco due volte: raccolta fondi per una famiglia che ha perso tutto

Lo scorso venerdì notte erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco per domare un incendio che si era sviluppato sul tetto di un’abitazione di Brusasco, centro del Torinese nei pressi di Crescentino. Le fiamme sembravano spente, ma avevano fatto cospicui danni, tant’è che la famiglia che abitava lì era stata evacuata.

A spegnere il rogo le squadre “61” Stura, volontari di Volpiano dal comando di Torino, di Chivasso, Nole e l’autobotte di Ivrea. Anche i sanitari del 118 di Murisengo sono intervenuti, così come i carabinieri di Casalborgone nonché i tecnici dell’Enel. Nel pomeriggio però l’incendio è tornato a divampare, facendo altri danni all’edificio e all’alloggio della famiglia. Che adesso si ritrova ad aver perso tutto, o quasi.

Partita una raccolta fondi

In questi due incendi la famiglia ha perso la propria casa. Proprio per questo motivo sui social è partita una raccolta fondi per sostenere il nucleo famigliare brusaschese. Attraverso una raccolta Paypall è adesso possibile dare il proprio sostegno andando sulla pagina “Aiuto alla famiglia dopo l’incendio della casa”.