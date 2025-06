La cena di fine anno con alunni e genitori si conclude al pronto soccorso. Una serata di festa si è trasformata in un incubo per 28 partecipanti. Indagini in corso per chiarire le cause.

La cena di fine anno con alunni e genitori si conclude al pronto soccorso

Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo per diversi partecipanti alla cena di fine anno scolastico organizzata da due classi della scuola primaria “Guido Gozzano” di San Giusto Canavese. Dopo l’evento, che si è svolto in un ristorante di Caluso, ben 28 persone hanno accusato sintomi compatibili con una possibile intossicazione alimentare.

L’allarme è scattato poche ore dopo la cena, una volta che le famiglie erano rincasate. I sintomi manifestati — nausea, vomito, febbre, dissenteria e forti dolori intestinali — hanno riguardato prevalentemente gli adulti: 25 genitori e 3 bambini.

Antipasto nel mirino, ma non c’è riscontro

Secondo quanto riferito dalle famiglie, i sintomi sarebbero riconducibili al tris di antipasti servito durante la cena: carne cruda, flan di verdure e vitello tonnato. I bambini colpiti, infatti, sarebbero stati gli unici tra i piccoli ad aver assaggiato l’antipasto, mentre gli altri si sono limitati a consumare pizza e bibite.

Una delle persone coinvolte è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso di Ivrea. Il referto, però, non parla esplicitamente di intossicazione alimentare, lasciando aperte tutte le ipotesi.

Ispezionato il locale

A seguito della segnalazione presentata dai genitori, l’Asl To4 ha immediatamente avviato i controlli sul locale. Gli ispettori hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la filiera degli alimenti serviti e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire l’origine del problema.

Il titolare del ristorante ha espresso massima disponibilità e collaborazione con gli organi competenti. Fortunatamente, dopo il malessere iniziale, tutti i partecipanti coinvolti si sono già ripresi senza ulteriori complicazioni. Le famiglie attendono ora l’esito delle indagini per avere risposte certe sull’accaduto.

