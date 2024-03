La valanga lo investe e lo trascina, freerider salvo per miracolo. L’incidente è stato documentato da un impressionante video. E’ accaduto nella zona sotto punta Helbronner, sul Monte Bianco.

Una valanga si è staccata nella mattinata di ieri, lunedì 4 marzo, nella zona sotto punta Helbronner, sul massiccio del Monte Bianco, investendo uno sciatore che scendeva in fuoripista.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, l’uomo è un trentenne straniero. E nonostante la massa nevosa lo abbia trascinato lungo un salto di roccia, è riuscito a disseppellirsi, anche con l’aiuto dei compagni, ed è arrivato autonomamente alla stazione del Pavillon della funivia Skyway.

Portato in ospedale dall’elisoccorso

Giunto sul posto l’elisoccorso, dopo l’esame da parte del medico dell’equipaggio, il freerider è stato trasportato al “Parini”. Dopo le visite in Pronto soccorso, i sanitari hanno disposto il ricovero in osservazione.

L’incidente è documentato da un video, girato della funivia, che passa proprio sopra la zona. Nelle impressionanti immagini, che cominciano a valanga già partita, si vede la neve portare l’uomo oltre le rocce, in un salto da parecchi metri. Il video continua poi con la corsa della slavina, mentre altri sciatori cercano di restare ai margini del distacco, per non venirne investiti a loro volta.