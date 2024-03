L’addio a Giuseppe, morto a 45 anni poche ore prima della madre. L’altro giorno la benedizione del corpo dopo il via libera del magistrato.

Si è concluso solo l’altro giorno un dramma che aveva scosso la città di Biella un paio di settimane fa. Una madre e un figlio erano deceduti nel giro di poche ore, lui a 45 anni, lei a 68.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, Giuseppe Piras era stato trovato ormai senza vita nel suo alloggio. Un’amica che ospitava lo aveva trovato esanime nel letto e aveva chiamato il 118: inutile ogni tentativo di farlo riprendere. Il magistrato aveva ordinato l’autopsia per capire le cause del decesso.

La morte della madre

La madre di lui, Angela Maria Oggianu, era ricoverata all’ospedale di Ponderano, e la sua situazione era ormai gravissima. Il caso ha voluto che cessasse di vivere proprio poche ore dopo che era stato trovato senza vita il figlio. Per lei nessun mistero, e il funerale era stato celebrato nei giorni successivi.

Solo mercoledì si è invece potuto dare un’ultima benedizione e accompagnare al camposanto il figlio Giuseppe. L’uomo ora riposta nel cimitero urbano di Biella.