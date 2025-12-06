Si lancia dal ponte a 18 anni: nulla da fare per lui. Inutili i tentativi dei soccorritori. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità.

Si lancia dal ponte a 18 anni: nulla da fare per lui

La comunità Alpignano, centro del Torinese, si è svegliata l’altra mattina con una tragedia che ha scosso tutti. Intorno alle 9, un ragazzo di appena 18 anni è precipitato dal Ponte Nuovo, perdendo la vita sul colpo. Alcuni passanti e automobilisti che in quel momento stavano attraversando la zona si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

In pochi minuti l’area è stata raggiunta dai sanitari del 118, affiancati dalla Croce verde di Rivoli. Per il giovane, però, non c’era già più nulla da fare: l’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rivoli, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il ponte e supportato le operazioni di recupero della salma.

Le indagini delle forze dell’ordine

Per consentire i rilievi e permettere agli investigatori di raccogliere ogni elemento utile, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando inevitabili rallentamenti in una delle principali vie di collegamento della città. Gli agenti hanno regolato la viabilità mentre i tecnici dell’Arma iniziavano a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, non sembrerebbero esserci dubbi sulla natura volontaria del gesto. Gli inquirenti stanno comunque proseguendo gli accertamenti, ascoltando i testimoni presenti e analizzando eventuali immagini utili delle telecamere della zona.

L’intera comunità è sotto choc: un episodio drammatico che spezza una vita giovanissima e lascia aperti molti interrogativi, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Foto d’archivio

