Il paracadute non si apre completamente: gravissimo incidente a Vercelli. Un uomo ha impattato violentemente il suolo ed è finito al Cto in codice rosso.

Il paracadute non si apre completamente: gravissimo incidente a Vercelli

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, al campo volo di Vercelli. Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo un lancio con il paracadute andato storto: il dispositivo si sarebbe aperto solo parzialmente, causando una caduta rovinosa.

Una discesa drammatica, con l’uomo che non è riuscito ad aprire il telo in modo completo: un problema che non ha permesso di frenare la caduta in modo adeguato. L’impatto con il terreno è stato pafrticolarmente violento.

LEGGI ANCHE: Atterra male con il paracadute a Vercelli: donna finisce al pronto soccorso

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato lanciato subito da altre persone presenti nel campo di volo vercellese. Il paracadutista è stato soccorso dal personale del 118, che ha verificato le sue condizioni e richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Cto di Torino, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali malfunzionamenti dell’attrezzatura.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook