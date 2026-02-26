Lasciano nel bosco mezza tonnellata di rifiuti: multa da 12mila euro. E’ accaduto a Quinto Vercellese. I responsabili sono stati identificati dai carabinieri forestali.

Lasciano nel bosco mezza tonnellata di rifiuti: multa da 12mila euro

Scoperta una discarica abusiva in un’area boscata alle porte di Quinto Vercellese: individuati e sanzionati i responsabili dell’abbandono di circa 500 chilogrammi di rifiuti solidi urbani.

L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo carabinieri forestali di Albano Vercellese, che grazie a un’attività di monitoraggio supportata dai sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dal Comune sono riusciti a risalire agli autori del gesto. I rifiuti erano stati scaricati in un’area verde nei pressi del bivio del paese, trasformando una zona boscata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Il caso era stato segnalato poco tempo fa anche dai colleghi di Prima Vercelli.

LEGGI ANCHE: Rifiuti abbandonati: maxi multa e fermo dell’auto per una residente

I responsabili hanno dovuto ripulire

Una volta identificati, i responsabili – come previsto dalle prescrizioni tecniche asseverate – hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati. Per loro è scattata anche una sanzione amministrativa complessiva pari a 12mila euro.

L’area interessata, dove risultano ancora presenti altri rifiuti riconducibili ad abbandoni avvenuti negli anni passati, sarà oggetto di un più ampio intervento di ripristino ambientale grazie all’azione congiunta del Comune di Quinto Vercellese e della Provincia, con l’obiettivo di restituire il bosco al suo naturale decoro.

Inasprite le sanzioni

Da ricordare che le recenti modifiche normative in materia ambientale hanno inasprito le pene per chi si rende responsabile di questi comportamenti: l’abbandono di rifiuti da parte di privati è punito con un’ammenda che va da 1.500 a 18mila euro e, se il reato viene commesso utilizzando un veicolo, è prevista anche la sospensione della patente di guida.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook