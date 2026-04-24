Lavoro nero e altre violazioni: attività sospesa allo storico “Faro” di Brusnengo. Riscontrate anche violazioni sulla sicurezza nella celebre discoteca.

Lavoro nero e altre violazioni: attività sospesa allo storico “Faro” di Brusnengo

La storica discoteca “Il Faro” di Brusnengo costretta a fermarsi temporaneamente in attesa di sanare una serie di irregolarità emerse durante un’ispezione. Le forze dell’ordine sono entrate in azione nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile con un’operazione coordinata dalla Prefettura di Biella.

E l’esito è stata la chiusura immediata del noto locale notturno di Brusnengo, al termine di una verifica che ha fatto emergere numerose irregolarità.

In azione carabinieri e vigili del fuoco

L’intervento è stato condotto dai carabinieri della Compagnia di Cossato, con il supporto dei militari del nucleo Ispettorato del lavoro di Biella e dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Il quadro emerso è stato definito di “gravi inadempienze”, con criticità su più fronti. In particolare, sono stati accertati:

la presenza di tre lavoratori in nero, senza contratto né copertura assicurativa

carenze significative nel piano di sicurezza del locale

la presenza di bombole di gas non a norma, considerate un pericolo immediato

l’assenza dell’etilometro all’uscita, obbligatorio per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza

Sanzione da 15mila euro

Proprio sul fronte della sicurezza, l’intervento dei vigili del fuoco ha portato alla rimozione immediata delle bombole irregolari, mentre i carabinieri della stazione di Masserano hanno esteso i controlli anche al rispetto delle norme del Codice della strada.

Alla luce delle violazioni riscontrate, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Per il titolare, oltre alla chiusura, è arrivata una sanzione complessiva di circa 15mila euro tra ammende e provvedimenti amministrativi.

Tolleranza zero su lavoro e sicurezza

Un’operazione che si inserisce nel più ampio piano di monitoraggio del territorio e che ribadisce la linea della massima severità nei confronti di chi non rispetta le norme su sicurezza e lavoro. L’obiettivo resta quello di tutelare cittadini, lavoratori e frequentatori dei locali pubblici, prevenendo situazioni di rischio e garantendo il rispetto delle regole.

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