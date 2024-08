Lite nel cortile dell’azienda, imprenditore cade e muore a 55 anni. Un dramma ancora da ricostruire: non si capisce se l’uomo sia inciampato indietreggiando o sia stato spinto.

Lite nel cortile dell’azienda, imprenditore cade e muore a 55 anni

Una lite dai toni accesi è finita in tragedia. E’ accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 agosto, a Brusasco, centro vicino a Chivasso. A perdere la vita è stato Gian Franco Trombadore, 55 anni, sposato con figli e fratello di Luciana Trombadore, ex sindaco del paese.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, secondo le prime ricostruzioni, era in corso una discussione tra l’imprenditore e una persona non residente in paese, forse accompagnata da altri. I toni si sono alzati, forse c’è stato qualche spintone. Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la lite, ma ciò che è certo è che le conseguenze sono state tragiche. La vittima è rimasta gravemente ferita durante l’alterco ed è deceduto. Pare che, durante la lite, sarebbe indietreggiato e inciampando su un bancale, è caduto e ha battuto la testa.

Partite subito le indagini

I soccorritori del 118, giunti prontamente sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo per lungo tempo, ma purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati vani. L’imprenditore è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente.

I carabinieri sono intervenuti per raccogliere tutte le informazioni del caso e chiarire la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook