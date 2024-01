Litiga con il marito e dà fuoco all’alloggio: sgomberato tutto il palazzo. Due persone finite all’ospedale, la donna è stata arrestata.

Litiga con il marito e dà fuoco all’alloggio: sgomberato tutto il palazzo

E’ stata arrestata con l’accusa di incendio doloso. Si tratta di una donna di 55 anni che l’altra sera ha dato fuoco al proprio alloggio situato in un complesso residenziale di Alba, nel Cuneese. Pare che all’origine del gesto ci sia un litigio con il marito, ma è un’ipotesi ancora da verificare.

Fatto sta che le fiamme e i fumi si sono propagati e hanno costretto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine ad una iniziale evacuazione delle famiglie dell’intero stabile.

LEGGI ANCHE: La casa prende fuoco due volte: raccolta fondi per una famiglia che ha perso tutto

Due intossicati finiti all’ospedale

Come riportano i colleghi di Prima Cuneo, a causa del fumo, un uomo ed una donna sono stati intossicati dalle esalazioni. Presi in carico dagli operatori del 118, sono stati trasportati, non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno.

Dopo le operazioni di spegnimento e ripristino, le famiglie inquiline dello stabile sono state autorizzate a rientrare nelle proprie abitazioni. Solo l’abitazione interessata all’incendio è stata invece dichiarata inagibile e posta sotto sequestro.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata portata in carcere a Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria.