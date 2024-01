Litiga con la fidanzata e sparisce. Trovato senza vita a 24 anni. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un giovane scomparso da domenica.

Litiga con la fidanzata e sparisce. Trovato senza vita a 24 anni

Alla fine è stato trovato senza vita in una sorta di cava non lontana dal corso del Tanaro, in località Biglini di Alba. Il corpo di Danilo Romani, 24 anni, dipendente della Ferrero di Alba, è stato scoperto dai carabinieri dopo una ricerca durata tre giorni.

La scomparsa del giovane era stata segnalata domenica dopo un banale litigio con la fidanzata avvenuta nel loro alloggio di valle San Matteo a Cisterna d’Asti. La causa del diverbio, secondo la denuncia della giovane, era una bolletta del gas dall’importo insolitamente elevato. Nulla di che, ma evidentemente qualcosa è scattato nella mente del ragazzo.

Le lunghe ricerche

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, avevano coinvolto le forze dell’ordine astigiane e albesi, oltre a squadre di volontari di Cisterna. Danilo si era allontanato a bordo della sua Golf Variant grigio metallizzato, ed era stato visto per l’ultima volta a borgata Ronchesio, nel comune di San Damiano.

In quella zona si erano concentrati gli sforzi di carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco, croce rossa e volontari. E’ stato usato anche un elicottero. Gli amici si erano uniti alle ricerche, e la vicenda era stata diffusa anche attraverso la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

Il ritrovamento del corpo, senza vita, nella cava di Località Biglini ha posto fine a ogni speranza. La dinamica e le circostanze della sua morte sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.