Lutto per il dottor Camperi, morto due mesi dopo il figlio. Una persona molto nota e stimata nel Biellese, ieri il funerale.

Lutto per il dottor Camperi, morto due mesi dopo il figlio

Il Biellese e in particolare la città di Biella in lutto per la scomparsa del dottor Giorgio Camperi, figura molto conosciuta e stimata, storico medico di base e anestesista. Il professionista si è spento nei giorni scorsi all’età di 85 anni, lasciando un profondo vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche tra i tanti pazienti e colleghi che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie Floriana, la figlia Monica con Stefano, Martino e Maria Flora, e il figlio Massimo, che hanno voluto condividere il dolore per una perdita che ha colpito duramente l’intera comunità biellese.

Due mesi fa il dolore per il figlio

L’ultimo saluto al dottor Camperi è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, sabato 30 gennaio, alla Sala del commiato Defabianis di Biella, dove familiari, amici e conoscenti si sono riuniti per rendere omaggio a una vita dedicata alla medicina e al servizio degli altri. In accordo con le volontà espresse dal defunto, la salma sarà cremata.

La scomparsa di Giorgio Camperi arriva al termine di mesi particolarmente dolorosi per la sua famiglia, già segnata da un altro grave lutto. Alla fine dello scorso novembre, infatti, era venuto a mancare Matteo, figlio del dottore, morto prematuramente all’età di 53 anni a causa di una malattia. Anche Matteo, come il padre, era una persona molto conosciuta nel Biellese, e la sua perdita aveva suscitato grande commozione. Due addii ravvicinati che hanno colpito profondamente chi li ha conosciuti e che lasciano un ricordo indelebile nella memoria della comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook