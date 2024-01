Lutto nella Croce rossa per un volontario morto a 54 anni. Antonello Monaco faceva parte del comitato di Oleggio.

E’ stato celebrato nei giorni scorsi a Oleggio il funerale di uno storico volontario della Croce rossa. Antonello Monaco se n’è andato a soli 54 anni, lascoiando un grande vuoto tra i colleghi.

«E’ con profonda tristezza – questo l’annuncio apparso sulla pagina social dell’associazione – che il comitato Cri di Oleggio si stringe con affetto alla famiglia Monaco per l’improvvisa perdita del nostro amico e volontario Antonello. Impegnato da oltre 13 anni nel soccorso e nell’attività di formazione, Antonello lascia in tutti noi un vuoto profondo. Che la terra ti sia lieve caro Antonello. Un caro abbraccio a Monica».

Tra l’altro, la Croice rossa di Oleggio ha recentemente perso un altro volontario, Vincenzo Piantanida, impegnato per più di 40 anni.

Artigiano appassionato di moto

Come riporta Prima Novara, Antonello Monaco era titolare dell’azienda Artigianosano, specializzata in impiantistica elettrica. Ma era anche un appassionato biker, grande amante delle moto da cross e dei cani.

Aveva un problema di salute, ma la situzione è peggiorata improvvisamente e non ha lasciato scampo al 54enne. Lascia la moglie Monica, la madre Elena e il fratello Fabio.

Tante le dimostrazioni di affetto che in questi giorni hanno raggiunto la famiglia, come sottolineato dalla moglie: «Grazie a tutti voi per la dimostrazione di affetto che in questi giorni avete dato a me e a mamma Elena».