Lutto per un carabiniere in congedo morto a soli 65 anni

Cavaglià e tutto il Biellese piangono Luigi Iannello, brigadiere capo dei carabinieri in congedo, prematuramente scomparso a 64 anni. Originario di Caltanisetta, Iannello era giunto a Cavaglià nel 1984 da carabiniere semplice, venendo successivamente promosso ad appuntato e a brigadiere. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Apprezzato e stimato, per molti anni era stato considerato una vera e propria istituzione nel Biellese. Gli ultimi incarichi erano stati a Cigliano e a Santhià, ma Iannello aveva continuato a vivere sempre a Cavaglià.

Questa mattina l’ultimo saluto

Il militare è morto improvvisamente, lasciando nel dolore la moglie Francesca, la figlia Marialuisa con il marito Paolo, le adorate nipoti Carlotta e Giorgia.

L’ultimo saluto in forma civile gli verrà dato al salone polivalente di Cavaglià alle 10.30 di oggi, venerdì 28 febbraio. Si partirà in auto un quarto d’ora prima, dall’abitazione di via Ambrosio 9.

