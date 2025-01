Sconcerto nel Novarese per un carabiniere morto a soli 24 anni. Luca Russo era in servizio a Castelletto Ticino: è stato fulminato da un malore.

Si celebra nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, il funerale di Luca Russo, carabiniere che era in servizio nella stazione di Castelletto Sopra Ticino e che è morto improvvisamente il giorno 21 gennaio. Le esequie si terranno nel paese di Alì Terme, provincia di Messina, dove il giovane era nato e cresciuto.

Ne dà notizia anche il web magazine Gazzetta Jonica. «Si svolgeranno mercoledi i funerali del carabiniere Luca Russo, deceduto improvvisamente all’età di 24 anni. Il rito religioso si terrà nella chiesa di San Rocco ad Alì Terme, a partire dalle ore 14.30. Luca prestava servizio presso la caserma di Castelletto Sopra Ticino (Novara) ed era stimato e ben voluto dai commilitoni e dall’intero reparto dei carabinieri».

Il cordoglio del sindaco

«In questo momento di dolore immenso e straziante – ha dichiarato il sindaco Tommaso Micalizzi – la comunità di Alì Terme si stringe al dolore della famiglia Russo Di Blasi, per la tragica scomparsa del figlio Luca Russo, giovane carabiniere di Alì Terme». Per tutto il tempo dei funerali è stato proclamato lutto cittadino. Anche la comunità scolastica, si legge in un comunicato: «è profondamente addolorata per la perdita di Luca Russo, ex alunno del Comprensivo. Esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore».

Parole di cordoglio anche da parte di altri carabinieri in servizio in zona.

