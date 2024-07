Lutto per una catechista morta a soli 48 anni. Lascia il marito e due figli. L’affettuoso ricordo dell’amica sindaca.

Un paese che piange per una madre di famiglia stimata, conosciuta, impegnata anche nel volontariato in parrocchia. La comunità di Cuorgnè, nel Canavese, in lutto per la scomparsa di Federica “Ica” Foglietta, 48 anni. Il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi, come riportano i colleghi di Prima il Canavese.

La giovane donna, molto conosciuta anche per la sua attività come catechista, lascia due bambini, Davide e Filippo e il marito Roberto. A piangerla, con tutti gli amici, anche la madre Rita e le tre sorelle Catia, con Sandro, Lara e Myriam. Dipendente della Eaton di Bosconero, Ica è stata attiva nella Parrocchia di San Faustino. A portare via Ica è stato un tumore, contro il quale aveva combattuto negli ultimi anni.

Il ricordo della sindaca, amica d’infanzia

Giovanna Cresto, sindaco della città, ha dedicato all’amica d’infanzia un lungo ricordo attraverso il suo canale social.

Parla del primo incontro, qualche giorno prima di iniziare la prima media. Parla del matrimonio, di altre occasioni vissute insieme. Ma poi sono arrivati gli ultimi anni… «Questi ultimi due anni maledetti di cui invece non ho che pochi dolorosi ricordi. Quando ho saputo che quella malattia contro cui combattevi con tutte le tue forze era la stessa che quasi 20 anni fa si è portata via il mio papà, non ho avuto il coraggio. Troppi ricordi, troppo dolore, troppa paura di provare di nuovo speranza di fronte all’inevitabile».

E una promessa finale: «Continuerò a portarti nel cuore, a volerti bene per la bella persona che sempre sarai e che cercherò negli occhi e nei sorrisi di Davide e Filippo. Ciao Ica».

