Lutto per la scomparsa di Roberto Rastello: aveva 41 anni. Pioggia di ricordi sui social. Il fratello: grazie a tutti.

Profondo cordoglio a Candelo e in tutto il Biellese orientale per la prematura scomparsa di Roberto Rastello, morto a soli 41 anni dopo una breve malattia. La notizia si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomenta un’intera comunità che lo conosceva e lo stimava. Lo riporta La Provincia di Biella.

A darne il doloroso annuncio sono il papà Piero, la mamma Patrizia, il fratello Stefano con Silvia e il piccolo Nicolò, insieme a tutti i parenti, oggi uniti nel ricordo e nel dolore per una perdita così improvvisa.

L’ultimo saluto

Familiari, amici e conoscenti potranno raccogliersi in preghiera questa sera, martedì 3 febbraio, alle 19.15, durante la recita del rosario nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Candelo. Il funerale si terrà invece mercoledì 4 febbraio alle 15, sempre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Al termine della cerimonia religiosa, Roberto Rastello verrà tumulato nel cimitero del paese.

Tantissimi i messaggi di ricordo e cordoglio che sono stati postati nelle ore successive all’annuncio della scomparsa. Il fratello Stefano ha risposto così: «Grazie a tutti per tutti coloro che anche per qualche istante ha rivolto un pensiero per il mio fratellone. Per Sempre con me».

Il ricordo dell’Aeroporto di Cerrione

Anche l’Aeroporto Biella “Pietro Venanzi” di Cerrione ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Rastello. Roberto era un valido manutentore, oltre che un grande appassionato di aeromodellismo e un ottimo biker, qualità che lo avevano reso una figura molto apprezzata all’interno dell’ambiente aeroportuale.

Da parte di tutto lo staff sono arrivate le più sentite condoglianze, nel ricordo di una persona stimata per la sua competenza, la sua passione e il suo carattere.

