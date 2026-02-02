Varallo, la frazione Locarno ricorda Alfonsino. Per 19 anni ha guidato la Pro loco del paese: «Uno spirito pratico e una instancabile voglia di dare e fare».

Varallo, la frazione Locarno ricorda Alfonsino

Locarno perde una delle sue figure più autentiche e generose. Un paio di settimane fa, i lenti rintocchi della campana hanno annunciato alla comunità la scomparsa di Alfonsino Alberti, uomo profondamente legato al suo paese, alla famiglia e alla sua gente. Aveva 67 anni. Come ricorda la Pro, loco della frazione varallese, la malattia e il tempo hanno avuto la meglio, portandolo via come un improvviso colpo di vento, lasciando un grande vuoto nel tessuto umano e sociale di Locarno.

Alfonsino Locarno non lo abitava soltanto: lo sentiva, lo viveva ogni giorno. Semplice, schietto, generoso, sempre presente, aveva ereditato questi valori dai genitori, mamma Imelda e papà Tancredi, e li ha messi a frutto in tutti i sodalizi del paese di cui ha fatto parte. In particolare, il suo nome resterà indissolubilmente legato alla Pro loco di Locarno, che ha guidato come presidente per ben 19 anni, dal 2003 al 2021.

Un contributo importante per tutto il paese

Durante il suo lungo impegno, Alfonsino ha saputo unire competenze professionali, spirito pratico e una instancabile voglia di “dare e fare”. Qualità che sono state fondamentali per la crescita dell’associazione e per la realizzazione delle strutture logistiche che ancora oggi rappresentano un patrimonio per la comunità. Ma il suo contributo non si è mai fermato ai ruoli formali: per Alfonsino esserci significava partecipare, sporcarsi le mani, condividere fatica e sorrisi.

Indimenticabile la sua presenza durante la paniccia: finché la salute gliel’ha permesso, non mancava mai. Con la cappuccia in testa, era lì dall’accensione dei fuochi fino a fine giornata, simbolo concreto di un volontariato vissuto con passione e dedizione.

Il saluto della sua Pro loco

«Ora il cimitero racconta il paese e la sua gente – scrive la Pro loco di Locarno – e ha un’anima in più da ricordare». Le parole forse non bastano, ma resta un grazie profondo e sincero per tutto ciò che Alfonsino Alberti ha fatto e lasciato in eredità alla sua comunità. La sua partenza lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un esempio prezioso di impegno, amore per il territorio e senso di appartenenza.

