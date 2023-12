Maestro di ju-jitsu trovato morto in casa a 59 anni. Vito Valente ucciso da un improvviso malore: nulla da fare per lui.

Maestro di ju-jitsu trovato morto in casa a 59 anni

Sono i stati vigili del fuoco a forzare l’ingresso del suo alloggio, per permettere al personale sanitario di entrarvi. Ma purtroppo per Vito Valente, noto maestro di ju-jitsu, non c’era già più nulla da fare.

Sconcerto a Vercelli per la morte improvvisa di un 59enne conosciutissimo nel mondo delle arti marziali. Valente, noto in città anche per l’attività di addetto alla siciurezza della Fidelitas, lascia la mamma Enza, i fratelli Angelo, Mariangela, Nunzia, Gianni e Massimo. L’uomo è stato colpito da un malore nella serata di venerdì, mentre si trovava in casa. E per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE: Dramma a Trivero: uomo di 53 anni trovato morto in casa

I tentativi di rianimazione

A tentare una disperata manovra di rianimazione sono stati gli stessi vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 22,30 per aprire la porta dell’abitazione dell’uomo e prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Ma anche gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla, se non constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. A ucciderlo è stato un malore improvviso che non gli ha dato modo nemmeno di chiedere aiuto.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso. Il funerale si svolgerà in forma laica domani, lunedì 11 dicembre, alle 11 alla Casa funeraria Vercelli.

Su Prima Vercelli leggi “È Vito Valente l’uomo trovato morto in casa”