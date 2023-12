Dramma a Trivero: uomo di 53 anni trovato morto in casa. Sconcerto per Davide Corradin: è stato rinvenuto senza vita dalla madre.

Dramma a Trivero: uomo di 53 anni trovato morto in casa

E’ stato trovato senza vita nella propria abitazione in frazione Ferrero. Sconcerto nell’alto Triverese per l’improvvisa scomparsa di Davide Corradin, 53 anni. A scoprire il corpo senza vita è stata la madre, trovata poi sotto choc dai soccorritori.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare, e non è rimasto altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Lascia i genitori e una sorella

Sono arrivati anche i carabinieri per l’identificazione e per tutti i rilievi del caso. E’ probabile che venga ordinata l’autopsia per scoprire le cause del decesso. Davide Corradin lascia i genitori, una sorella e altri parenti. La data del funerale sarà decisa solo dopo il via loibera da parte del magistrato.

Foto d’archivio